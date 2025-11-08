Машина с сотрудниками ТЦК в Виннице дважды сбила мужчину и уехала

В Виннице машина с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский военкомат — прим. «ВМ») дважды сбила мужчину. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», инцидент произошел, когда группа граждан пыталась освободить мобилизованного из рук военнослужащих.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как несколько человек пытаются вытащить кого-то из автомобиля, в котором находятся сотрудники ТЦК. При попытке уехать, машина, совершая маневр, дважды наехала на одного из мужчин, который пытался блокировать движение, передает Lenta.ru.
В Одессе переодетые сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и скрылись. В результате мужчину госпитализировали с многочисленными переломами ребер.
1 ноября в СМИ появилась информация о том, что украинские боевики и активисты призвали стрелять на поражение в людей, которые сопротивляются сотрудникам ТЦК. Причиной стал инцидент на рынке в Одессе — местные жители выгнали оттуда военкомов и перевернули их автобус. Военнослужащие предложили устраивать расправы над гражданскими с помощью сбросов, дронов и реактивных систем залпового огня.