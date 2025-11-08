Машина с сотрудниками ТЦК в Виннице дважды сбила мужчину и уехала

1 ноября в СМИ появилась информация о том, что украинские боевики и активисты призвали стрелять на поражение в людей, которые сопротивляются сотрудникам ТЦК. Причиной стал инцидент на рынке в Одессе — местные жители выгнали оттуда военкомов и перевернули их автобус. Военнослужащие предложили устраивать расправы над гражданскими с помощью сбросов, дронов и реактивных систем залпового огня.