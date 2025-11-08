В Кургане вскрылись массовые нарушения прав работников лесной отрасли

Многие работодатели утверждают, что их сотрудники работают на неполную ставку, поэтому зарплата ниже минимального размера оплаты труда. При этом работники часто не осознают, что из-за низкой зарплаты они теряют годы стажа, необходимые для назначения пенсии. Федерация профсоюзов предупреждает, что после окончания моратория на проверки все выявленные нарушения станут основанием для надзорных проверок и штрафов.