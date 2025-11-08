Минобороны РФ: силы ПВО за три часа сбили 15 украинских беспилотников

Военные за вечер уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники ВСУ были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск над Ростовской областью, Республикой Крым и Чёрным морем. Речь идёт о БПЛА самолётного типа. В Крыму уничтожили 12 беспилотников.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Чёрного моря, один БПЛА — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на субботу российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 79 беспилотников ВСУ в небе над регионами РФ.
Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали электроподстанцию «Белозерская» в Вологодской области. По словам губернатора Георгия Филимонова, энергоснабжение в регионе осуществлялось в штатном режиме.