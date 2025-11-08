Свет звезды: каким запомнили Юрия Николаева его друзья

— Я всегда буду бесконечно благодарна Юрию Александровичу за то, что в 1996 году он поверил в маленькую девочку из Новосибирска. Моя жизнь сложилась бы иначе, если бы не он. Это был невероятный урок справедливости, честности и доброты. Я не думала, что в телевизоре есть настоящие люди. Я вас очень люблю, — сказала Пелагея, с трудом сдерживая слёзы.