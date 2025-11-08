Свет звезды: каким запомнили Юрия Николаева его друзья

В Большом церемониальном зале на Троекуровском кладбище семья, друзья, коллеги и поклонники Юрия Николаева сказали ему последние слова благодарности за полвека, отданные телевидению. Проститься с ведущим пришли сотни человек — среди них Константин Эрнст, Юрий Аксюта, Валдис Пельш, Елена Малышева, Александр Буйнов, Юрий Антонов, а также Пелагея, чья карьера началась с победы в знаменитой программе Николаева «Утренняя звезда». О чем молчали и говорили на прощании — в репортаже «Известий».
«Сколько бы он ещё мог сделать».
За час до начала траурной церемонии к Троекуровскому кладбищу стали съезжаться люди, в основном, поначалу, журналисты и поклонники телеведущего. Кто-то специально приехал из Саратова, Воронежа, Иркутска. Один из собравшихся вспоминал, как несколько раз встречал Юрия Александровича на автозаправке, другой — как в детстве писал письма в программу «Утренняя почта», которую Николаев вёл 17 лет. Даже малознакомые люди воспринимали его как близкого друга: таким открытым и интеллигентным он был.
Ближе к часу дня к воротам церемониального зала стали подходить друзья и коллеги телеведущего. Одними из первых появились генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и Валдис Пельш — оба несли букеты красных роз. Следом подошли певец Александр Маршал и директор объединённой дирекции музыкального и развлекательного вещания «Первого канала» Юрий Аксюта — в медицинской маске и низко надвинутой кепке. Никто из них не произнёс для прессы ни слова, несмотря на настойчивые вопросы журналистов о совместной работе.
Ровно в назначенное время массивные ворота распахнулись, и собравшихся пригласили внутрь. Почти у входа их встречал сам Юрий Николаев. Правда, в этот раз — с вертикального экрана и с неизменной лучезарной улыбкой. Под изображением — годы жизни: 16.12.1948 — 04.11.2025. В толпе перешёптывались: «Всего 76 лет… Сколько бы он ещё мог сделать».
20 лет назад у Николаева обнаружили онкологическое заболевание. Своевременная диагностика и лечение позволили добиться ремиссии, но болезнь вернулась — и организм не справился.
«Прости, что не придумали, как тебе пожить подольше».
Хоккеист Вячеслав Фетисов дружил с ним более 40 лет и считал образцом мужества и элегантности.
— Он был невероятно стильным. Помню, на сборах мы просили перенести тренировку, если она совпадала с его программой: хотели увидеть, в каком костюме он появится в этот раз, — рассказал Фетисов.
В свой последний путь Юрий Николаев отправился в безупречном тёмно-синем костюме и белой сорочке. «Как всегда — самый красивый», — тихо шептала у гроба его вдова Элеонора, которую он ласково называл Ляля.
Массивный гроб из тёмного дерева стоял в окружении белых цветов и десятков траурных венков — от президента России Владимира Путина, от «Первого канала», от российского телевидения, клуба «Бриз», коллектива «Непоседы», группы «Любэ», семьи Воробьёвых и, конечно, от Ляли.
— Я познакомился с ним 39 лет назад. Тогда, не имея никакого отношения к телевидению, оказался рядом с Юрой на пляже у гостиницы «Жемчужина». Через 15 минут он спросил: «Ты умеешь кататься на водных лыжах? Хочешь научиться?» — и уже через полчаса мы вместе гоняли по волнам. Иногда он звонил: «Давай что-нибудь придумаем», — и мы придумывали. Юр, прости, что не придумали, как тебе пожить подольше, — сказал Константин Эрнст, едва сдерживая слёзы.
Следом выступил Валдис Пельш. Для него Николаев был не только другом и коллегой, но и начальником — хотя, по признанию Валдиса, «никудышным»:
— Он был продюсером «Угадай мелодию» и всем всё разрешал, со всеми дружил. Просил только одно — хорошо делать свою работу, — произнёс телеведущий.
Леонид Ярмольник дружил с Николаевым более 45 лет. Они часто играли на бильярде, много разговаривали. Актёр признался, что никогда не слышал от друга жалоб на здоровье. Единственное, что могло его тревожить, — нехватка любимой работы.
— В третий раз кладу к гробу сигареты и зажигалку. Юра — единственный человек, который не весь кофе выпил и не все сигареты выкурил. Он всегда заставлял меня нагревать чашку, прежде чем налить кофе. Не знаю ни одного человека, кто пил бы напиток такой обжигающей температуры. Мне его будет ужасно не хватать, — сказал Ярмольник.
Многие вспоминали, что Николаев, несмотря на болезнь, оставался активным и жизнерадостным: играл в теннис и бильярд, катался на водных и горных лыжах, управлял самолётом и каждое воскресенье ходил в спортзал.
— Я всегда буду бесконечно благодарна Юрию Александровичу за то, что в 1996 году он поверил в маленькую девочку из Новосибирска. Моя жизнь сложилась бы иначе, если бы не он. Это был невероятный урок справедливости, честности и доброты. Я не думала, что в телевизоре есть настоящие люди. Я вас очень люблю, — сказала Пелагея, с трудом сдерживая слёзы.
У Юрия Николаева и его супруги Элеоноры не было детей. Но для композитора Игоря Николаева телеведущий стал почти отцом. Несмотря на одинаковую фамилию, они не были родственниками, но долгие годы в шутку называли друг друга «папой и сынком».
— Ему хотелось иметь такого сынка, а мне — такого папу. Он не так много песен записал как певец, но я горжусь, что одна из них — моя композиция «Остров Юрий». В ней — всё про него: про судьбу, борьбу, характер. Это было незабываемо, — сказал Игорь Николаев.
В конце церемонии гроб с телом телеведущего вынесли под аплодисменты собравшихся. Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище, рядом с актрисой Зинаидой Кириенко и певцом Вячеславом Добрыниным.