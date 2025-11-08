Более 5 тысяч авиарейсов в США отменены или задержаны из-за шатдауна

В субботу, на фоне продолжающейся приостановки работы федерального правительства США, количество авиарейсов, отменённых или задержанных в стране, превысило пять тысяч.
Согласно данным онлайн-сервиса FlightAware, было зарегистрировано 4356 задержек внутренних и международных перелётов, а также отменено 1038 рейсов. В общей сложности, неблагоприятная ситуация затронула 5394 авиарейса.
Напомним, что власти США предупреждали о планах сократить количество перелётов на 10% в условиях шатдауна. Президент Дональд Трамп охарактеризовал эти вынужденные меры как необходимые для обеспечения стопроцентной безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что в США начнут отменять до 4 тыс авиарейсов в день.
