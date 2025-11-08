Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 5 тысяч авиарейсов в США отменены или задержаны из-за шатдауна

В субботу, на фоне продолжающейся приостановки работы федерального правительства США, количество авиарейсов, отменённых или задержанных в стране, превысило пять тысяч.

В субботу, на фоне продолжающейся приостановки работы федерального правительства США, количество авиарейсов, отменённых или задержанных в стране, превысило пять тысяч.

Согласно данным онлайн-сервиса FlightAware, было зарегистрировано 4356 задержек внутренних и международных перелётов, а также отменено 1038 рейсов. В общей сложности, неблагоприятная ситуация затронула 5394 авиарейса.

Напомним, что власти США предупреждали о планах сократить количество перелётов на 10% в условиях шатдауна. Президент Дональд Трамп охарактеризовал эти вынужденные меры как необходимые для обеспечения стопроцентной безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в США начнут отменять до 4 тыс авиарейсов в день.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше