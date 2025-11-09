Что можно и нельзя делать в Несторов день 9 ноября в Зарок на Параскеву

Православная церковь 9 ноября вспоминает святого Нестора Летописца. В народе отмечают Несторов день. Вместе с тем существует еще одно название — Зарок на Параскеву. Как правило, с указанного дня было принято открывать санный путь.
Что нельзя делать 9 ноября.
Не рекомендуется давать деньги в долг. Предки верили, что их не вернут. Не следует делать рискованные поступки, так как они могут обернуться проблемами со здоровьем.
Что можно делать 9 ноября.
По традиции, 9 ноября было принято давать различные обещания, то есть зарок. Кроме того, обещания старались делать. Так, если все удастся осуществить до полуночи, то желания исполнятся и будет благополучие.
Согласно приметам, сильный ветер указывает на осадки в виде снега или же дождя. В том случае, если на деревьях иней, то будет мороз.
