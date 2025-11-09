От виноградных косточек до таблеток молодости: в Китае нашли способ долголетия

Недавно вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что в будущем россияне смогут дожить до 100−120 лет. При этом она подчеркнула, что государство должно поставить перед собой задачу в развитии возможностей, которые смогут обеспечить россиянам подобную продолжительность жизни.