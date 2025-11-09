От виноградных косточек до таблеток молодости: в Китае нашли способ долголетия

Лаборатория Lonvi Biosciences из Китая активно разрабатывает технологии, направленные на продление жизни. Об этом сообщает The New York Times.
Компания, находящаяся в Шэньчжэне, создает инновационные таблетки на основе природного вещества из экстракта виноградных косточек. Ученые уверены, что эти препараты якобы способны заметно увеличить срок человеческой жизни.
В опытах на лабораторных мышах выяснилось, что после применения новой разработки продолжительность жизни выросла на 9,4% в целом и на 64,2% с момента начала терапии. Это соединение уничтожает старые, нерабочие клетки, одновременно защищая здоровые, что помогает значительно замедлить процесс старения.
Уточняется, что идея Lonvi — не просто продлить годы, а улучшить качество старения, снижая риски возрастных болезней и укрепляя здоровье на клеточном уровне. Главный технический директор компании Цинхуа Лю заявляет: «В будущем продление жизни до 150 лет станет реальностью».
Недавно вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что в будущем россияне смогут дожить до 100−120 лет. При этом она подчеркнула, что государство должно поставить перед собой задачу в развитии возможностей, которые смогут обеспечить россиянам подобную продолжительность жизни.