Календарь на 9 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Всемирный день усыновления посвящен детям, которые обрели семью, и тем, кто открыл свои сердца и дома для них. Не зря эмблемой праздника стало сердце, нарисованное на ладони — как знак открытости и принятия. В этот день люди делятся своими историями — как обрели приемных родителей или детей, обмениваются опытом и дают друг другу поддержку. Всемирный день усыновления — это призыв к обществу быть более внимательным к детям, оставшимся без родителей, и поддерживать тех, кто готов принять их в свою семью.