Календарь на 9 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

9 ноября мир вспоминает тяжелые уроки XX века, отмечая Международный день против фашизма и антисемитизма; к нему присоединяется День антиядерных акций — как напоминание об опасности ядерного оружия и рисках ядерной энергетики. К всесторонней поддержке приемных семей сегодня призывает Всемирный день усыновления. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 9 ноября.
* ~Международный день против фашизма и антисемитизма~
9 ноября 1938 года в нацистской Германии начались массовые еврейские погромы, получившие название «Хрустальная ночь» (Kristallnacht). По всей стране нацисты громили еврейские лавки, синагоги и дома, избивали и убивали людей только за их происхождение. Этот ужас стал предвестником Холокоста. В память о событиях той ночи в 1995 году международные организации объявили 9 ноября Днем против фашизма и антисемитизма.
* ~Международный день антиядерных акций~
Международный день антиядерных акций — дата, которая объединяет людей, выступающих за мир без ядерной угрозы. Она напоминает о трагических последствиях ядерных катастроф и призывает к ядерному разоружению, прекращению ядерных испытаний, поиску безопасных и экологически чистых источников энергии. По всему миру проходят акции: от конференций экспертов по безопасности до молодежных флешмобов за «зеленую планету».
* ~Всемирный день усыновления~
Всемирный день усыновления посвящен детям, которые обрели семью, и тем, кто открыл свои сердца и дома для них. Не зря эмблемой праздника стало сердце, нарисованное на ладони — как знак открытости и принятия. В этот день люди делятся своими историями — как обрели приемных родителей или детей, обмениваются опытом и дают друг другу поддержку. Всемирный день усыновления — это призыв к обществу быть более внимательным к детям, оставшимся без родителей, и поддерживать тех, кто готов принять их в свою семью.
* ~День матери, потерявшей ребенка~
Эта дата направлена на поддержку женщин, переживших утрату — матерей, чьи дети ушли слишком рано. В России этот день отмечают ежегодно во второе воскресенье ноября по инициативе фонда «Свет в руках». Люди собираются вместе, чтобы просто быть рядом, подарить свет, тепло и сочувствие друг другу.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 ноября в других странах.
Судьбоносный день — Германия. Такое обозначение жители страны часто используют для 9 ноября. В этот день в разные годы произошло несколько знаковых, переломных для Германии событий, в частности ликвидация монархии (1918), Пивной путч (1923), Хрустальная ночь (1938). Но особо значимой эту дату сделало падение Берлинской стены (1989), что стало символом конца «холодной войны» и победы свободы над страхом. Кто-то в этот день вспоминает трагические моменты истории, кто-то отмечает объединение страны.
Фестиваль оливок — Испания. В испанском городе Баэна, в провинции Кордова, проходит яркий и ароматный фестиваль оливок. Это праздник урожая, когда собирают первые плоды и запускают переработку маслин в оливковое масло. Город буквально пропитывается запахом свежего масла и фиесты. Проходят концерты, дегустации, мастер-классы по сбору урожая.
Праздник урожая «Хасыл байрамы» — Туркменистан. В Туркменистане это один из самых красочных дней в году. Он символизирует благодарность земле и людям, которые трудились весь сезон. На площадях городов проходят выставки сельхозпродукции, народные концерты и конкурсы фермеров. Главный акцент — на хлебе, фруктах и хлопке, ведь именно они считаются богатством страны.
Религиозные праздники 9 ноября.
День мученика Нестора Солунского.
9 ноября православная церковь чтит память мученика Нестора Солунского, одного из самых почитаемых раннехристианских святых. Согласно преданию, он жил в III-IV веках в греческом городе Фессалоники (Солунь) и был учеником святого Димитрия Солунского. Когда император Максимиан устроил гладиаторские бои, Нестор выступил против любимца императора — великана Лия и, помолившись Богу, победил его. Но вместо почестей христианина ждала казнь. С тех пор святого Нестора почитают как образец мужества, силы духа и преданности вере.
День преподобного Нестора Летописца.
В этот день также вспоминают одного из самых выдающихся деятелей древнерусской культуры, составителя «Жития Феодосия Печерского» и «Жития Бориса и Глеба» преподобного Нестора Летописца. Он также вошел в историю как автор «Повести временных лет» — первой летописи Древней Руси. Этот монах Киево-Печерской лавры, живший в XI-XII веках, оставил потомкам бесценные исторические свидетельства. Его труд — глубокое размышление об истории, вере и моральных ценностях.
Обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского в Переславле-Залесском.
9 ноября отмечается обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского, жившего в XIII веке. Он был сыном князя Феодора Ростиславича и известен своим благочестием и скромностью. Князь Андрей отказался от борьбы за власть и посвятил жизнь служению Богу и людям. После смерти его мощи были чудесным образом обретены в 1540 году в Переславле-Залесском, что стало важным духовным событием для Русской церкви. Этот день напоминает верующим о том, что истинное величие не в земных титулax, а в смирении и вере.
Народные праздники и приметы 9 ноября.
* Зарок на Параскеву.
В народном календаре 9 ноября — Зарок на Параскеву, праздник, который отмечали в канун Дня святой Параскевы Пятницы, покровительницы женщин, семьи и домашнего уюта. На Руси ее особо почитали: перед образом святой молились о здоровье близких, благополучии в доме и удачном замужестве. В этот день женщины прибирались в избе, стирали, пряли, шили — но с особым уважением к Параскеве, которая считалась помощницей в женских делах. По поверью, если не почитать Параскеву, можно навлечь беду или болезни.
* Приметы.
Если лед на реке стал толстым — зима будет суровой.
Вороны каркают громко — к снегу и холоду.
Кошка сворачивается клубком и прячет нос — жди морозов.
Дым от трубы стелется по земле — скоро потеплеет.
Снег лег на мокрую землю и не тает — зима встанет прочно и надолго.
Если на Параскеву ясно и тихо — весна обещает быть ранней и дружной.
Какие исторические события произошли 9 ноября.
* 1799 год — во Франции Наполеон Бонапарт совершил переворот, сверг Директорию и установил режим Консулата. Так завершилась Великая французская революция и началась эпоха Наполеона.
* 1804 год — в Москве открыт первый городской водопровод — чистая вода впервые поступила в дома жителей по трубам.
* 1888 год — в Лондоне убита Мэри Джейн Келли — последняя известная жертва маньяка Джека-потрошителя.
* 1906 год — в России началась «столыпинская» аграрная реформа, нацеленная на появление класса крестьян-собственников и постепенный уход от крестьянской общины как коллективного собственника земель.
* 1907 год — правительство колонии Трансвааль преподнесло в дар британскому королю Эдуарду VII алмаз «Куллинан», или «Звезда Африки» — самый большой и дорогой в мире. Его масса составляла 3106,75 карата. Позже алмаз был разделен на несколько частей.
* 1911 год — русский изобретатель Глеб Котельников провел успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1.
* 1918 год — в Германии свергнут император Вильгельм II, а страна стала республикой. Так завершилась эпоха монархии в стране.
* 1921 год — в Италии основана Национальная фашистская партия во главе с Бенито Муссолини — событие, определившее политический облик Европы на десятилетия вперед.
* 1953 год — Камбоджа получила независимость, освободившись от французского протектората.
* 1965 год — крупнейшая авария в энергосистеме Северной Америки оставила без света 30 млн человек в США и Канаде. Нью-Йорк погрузился в темноту на 13 часов.
* 1979 год — в США по ошибке системы NORAD объявили ядерную тревогу: компьютер сообщил о советском нападении. Мир находился в шаге от катастрофы, пока ошибку не обнаружили.
* 1985 год — 22-летний Гарри Каспаров победил Анатолия Карпова и стал самым молодым чемпионом мира по шахматам.
Дни рождения и юбилеи 9 ноября.
* В 1656 году родился Пауль Алер — немецкий философ, писатель, педагог и иезуит, автор трудов по языкознанию, теологии, философии, поэзии.
* В 1818 году родился Иван Тургенев — русский писатель, классик мировой литературы, автор романов «Отцы и дети» и «Дворянское гнездо».
* В 1864 году родился Дмитрий Ивановский — русский микробиолог, открывший вирусы и положивший начало вирусологии.
* В 1885 году родился Велимир Хлебников — русский поэт-футурист, философ языка, автор «Законов времени».
* В 1902 году родился Митрофан Неделин — главный маршал артиллерии, главком Ракетными войсками стратегического назначения, Герой Советского Союза, погибший в 1960 году при испытании ракеты Р-16.
* В 1914 году родилась Хеди Ламарр — австрийская и американская актриса и изобретательница, чьи идеи легли в основу Wi-Fi и Bluetooth.
* В 1929 году родился Юрий Чулюкин — советский кинорежиссер, сценарист, киноактер, народный артист РСФСР, снявший любимые миллионами зрителей комедии «Девчата» и «Неподдающиеся».
* В 1934 году родился Карл Саган — американский астрофизик, писатель и популяризатор науки, автор книги «Космос».
* В 1936 году родился Михаил Таль — советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам.
* В 1951 году родился Александр Белов — советский баскетболист, олимпийский чемпион. Именно он сделал победный бросок на последней секунде финального матча Олимпийских игр 1972 года, который принес победу сборной СССР над командой США.
Кто отмечает день рождения.
* 96 лет исполняется Александре Пахмутовой — советскому и российскому композитору, автору песен «Надежда» и «Главное, ребята, сердцем не стареть».
* 51 год исполняется Алессандро Дель Пьеро — итальянскому футболисту, чемпиону мира и легенде клуба «Ювентус».
* 50 лет исполняется Марии Ситтель — российской телеведущей и лауреату премии ТЭФИ.
* 47 лет исполняется Ольге Брусникиной — трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию и заслуженному мастеру спорта России.
* 42 года исполняется Глафире Тархановой — российской актрисе театра и кино, известной по сериалам «Громовы» и «Султан моего сердца».
* 41 год исполняется Дельте Гудрем — австралийской певице, композитору и актрисе, обладательнице множества музыкальных премий.
* 21 год исполняется Анне Филипчук — российской певице и телеведущей, представлявшей Россию на «Детском Евровидении».