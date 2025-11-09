Народный календарь. Что нужно сделать рыбакам и охотникам 12 ноября

На Руси эта дата считалась днем охотников и рыбаков. Звероловы отправлялись на поиски зайцев, а затем собирались в одной избе для пиршества. Считалось, что 12 ноября нужно поймать хотя бы одно животное, иначе вся охота в течение года может оказаться неудачной.