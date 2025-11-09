Народный календарь. Что нужно сделать рыбакам и охотникам 12 ноября

12 ноября православные чтут священномучеников Зиновия (епископа Егейского) и его сестры Зиновии. Они родились в благочестивой семье, где их воспитали в духе христианской веры. Рано став сиротами, святые решили разделить свое наследство с бедными и посвятили свою жизнь служению Богу.
На Руси эта дата считалась днем охотников и рыбаков. Звероловы отправлялись на поиски зайцев, а затем собирались в одной избе для пиршества. Считалось, что 12 ноября нужно поймать хотя бы одно животное, иначе вся охота в течение года может оказаться неудачной.
Рыбаки также отправлялись на ловлю в день Зиновия. Если им удавалось наполнить свои сети уловом, то они устраивали пиршество на берегу реки.
Приметы погоды.
Прилетело много синичек — стоит ждать похолодания.
Снег похож на мелкую крупу — сильные морозы будут.
Синички клюют кору деревьев — скоро будет сырая и дождливая погода.
Птицы рано утром поют — холода близятся.
Именины отмечают: Степан, Юлиан, Анастасия, Александр, Артемий, Герман, Елена, Леонид, Зиновий, Иосиф, Макар, Максим, Марк, Матвей.