День похода в художественный музей и День вечно живого хаоса: какие праздники отмечают в России и мире 9 ноября

Также 9 ноября отмечается один из самых необычных праздников — День вечно живого хаоса. Согласно некоторым философам, хаос, несмотря на свою пугающую сущность, является неотъемлемой частью нашей жизни. Порядок кажется безопаснее и комфортнее, однако без хаоса не было бы инноваций и креативных решений. Поэтому в этот праздник стоит попробовать выйти за привычные рамки и погрузиться в пучину хаоса.