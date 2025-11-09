Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День похода в художественный музей и День вечно живого хаоса: какие праздники отмечают в России и мире 9 ноября

9 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День похода в художественный музей, День вечно живого хаоса и День рождения неоновой рекламы.

9 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День похода в художественный музей, День вечно живого хаоса и День рождения неоновой рекламы.

День похода в художественный музей.

День похода в художественный музей — это отличный повод, чтобы исследовать мир искусства. Галереи и художественные музеи предлагают посетителям экспозиции в разных стилях и жанрах. Например, там можно увидеть полотна классиков эпохи Возрождения, барокко, импрессионизма, сюрреализма и многих других направлений.

День вечно живого хаоса.

Также 9 ноября отмечается один из самых необычных праздников — День вечно живого хаоса. Согласно некоторым философам, хаос, несмотря на свою пугающую сущность, является неотъемлемой частью нашей жизни. Порядок кажется безопаснее и комфортнее, однако без хаоса не было бы инноваций и креативных решений. Поэтому в этот праздник стоит попробовать выйти за привычные рамки и погрузиться в пучину хаоса.

День рождения неоновой рекламы.

9 ноября 1911 года французский инженер и химик Жорж Клод изобрел и запатентовал неоновую рекламу. Первые светильники на основе разряженного газа появились в Германии еще в 1858 году, но практического применения они не нашли. Именно Клод решил сделать из светящихся трубок экспозицию, а затем стал продавать их в качестве рекламных вывесок.