Беспилотники «Упырь» для СВО и объединение волонтеров: итоги форума на Ямале

В Новом Уренгое (ЯНАО) прошел IV Форум волонтеров и гражданских активистов Уральского федерального округа «Патриоты Урала». На мероприятии собрались участники и спикеры из разных городов. В качестве эксперта выступал полпред президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, герои СВО и другие. Главное о форуме — в сбойке URA.RU.