В Воронежской области объявлена угрозу атаки беспилотников

В Воронежской области объявлена дроновая угроза.
В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. В регионе приведены в готовность силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше