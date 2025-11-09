Ричмонд
В Воронежской области объявлена угрозу атаки беспилотников

В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. В регионе приведены в готовность силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

В Воронежской области объявлена дроновая угроза.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил глава области в официальном telegram-канале.

