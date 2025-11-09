Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова двумя словами описала октябрьское дезертирство в ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова описала рекордное дезертирство в Вооруженных силах Украины в октябре в двух словах. Свое видение ситуации она озвучила в телеэфире.

Захарова прокомментировала рекордное дезертирство в украинской армии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова описала рекордное дезертирство в Вооруженных силах Украины в октябре в двух словах. Свое видение ситуации она озвучила в телеэфире.

«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: “Тикайте, хлопцы!”, — заявила Захарова в эфире программы “Право знать” на канале ТВЦ. Она обратила внимание на сообщения российских силовых структур о том, что октябрь стал рекордным месяцем по количеству самовольного оставления части среди военных ВСУ, поскольку в этот период из украинской армии сбежало более 21 тысячи человек.

Причинами массового бегства военнослужащих с позиций являются принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ, который практически не появляется на передовой. Командиры скрывают дезертирство, чтобы избежать наказания.

Проблема дезертирства в ВСУ обсуждается уже длительное время: ранее украинский историк Марта Гавришко отмечала, что истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела возможностей. По ее данным, на Украине заведено около 290 тысяч уголовных дел против дезертиров.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше