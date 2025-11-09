«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: “Тикайте, хлопцы!”, — заявила Захарова в эфире программы “Право знать” на канале ТВЦ. Она обратила внимание на сообщения российских силовых структур о том, что октябрь стал рекордным месяцем по количеству самовольного оставления части среди военных ВСУ, поскольку в этот период из украинской армии сбежало более 21 тысячи человек.