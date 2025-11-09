«Сезон начался»: челябинцам рассказали, сколько можно заработать на сборе шишек

«Наступает сезон сбора сосновой шишки, в связи с чем Увельский лесхоз готов принять от населения сосновую шишку размером не менее 3−3,5 см. Шишка должна быть “закрытая”, собрана в этом году непосредственно с самого дерева. Цена за килограмм — 40 рублей», — говорится в сообщении учреждения в соцсети «ВКонтакте».