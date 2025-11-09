Ричмонд
«Сезон начался»: челябинцам рассказали, сколько можно заработать на сборе шишек

В Челябинской области начинается сезон сбора сосновых шишек и объявлено о приеме этого сырья от населения. Важны побеги, собранные непосредственно с деревьев в 2025 году. Цена за килограмм составит 40 рублей. Об этом рассказали в Увельском лесхозе.

В лесхозе рассказали об определенных требованиях к сбору шишек.

В Челябинской области начинается сезон сбора сосновых шишек и объявлено о приеме этого сырья от населения. Важны побеги, собранные непосредственно с деревьев в 2025 году. Цена за килограмм составит 40 рублей. Об этом рассказали в Увельском лесхозе.

«Наступает сезон сбора сосновой шишки, в связи с чем Увельский лесхоз готов принять от населения сосновую шишку размером не менее 3−3,5 см. Шишка должна быть “закрытая”, собрана в этом году непосредственно с самого дерева. Цена за килограмм — 40 рублей», — говорится в сообщении учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В августе 2025 года природнадзор ХМАО предупреждал югорчан о брачном периоде у лосей, который начинался одновременно с сезоном кедровых шишек. Сборщиков просили остерегаться диких животных при походе в лес.