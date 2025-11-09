Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич планирует запросить у Вашингтона приостановку санкций против NIS

По словам Вучича, следующая неделя «будет исключительно важной».

Источник: Аргументы и факты

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что на следующей неделе намерен вместе российской стороной запросить у Соединённых Штатов приостановку ограничительных мер в отношении российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), которые вступили в силу в октябре.

«Ожидаю, что в понедельник или вторник совместно с россиянами направим письмо правительству США, чтобы посмотреть, согласятся ли на месяц, два или три приостановить санкции, потому что мы начали перемены в менеджменте», — сказал он в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам Вучича, следующая неделя «будет исключительно важной».

В октябре Вучич рассказал, что власти Сербии «возьмут ситуацию в свои руки», в случае если возникнут серьёзные трудности в работе NIS. Кроме того, он отметил, что получил «положительный сигнал» от партнёров из РФ.

Ранее Вучич заявил, что, несмотря на значительное давление с начала конфликта на Украине, Белград сохраняет свою принципиальную позицию и не вводит санкции против Российской Федерации.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше