Вучич планирует запросить у Вашингтона приостановку санкций против NIS

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что на следующей неделе намерен вместе российской стороной запросить у Соединённых Штатов приостановку ограничительных мер в отношении российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), которые вступили в силу в октябре.
«Ожидаю, что в понедельник или вторник совместно с россиянами направим письмо правительству США, чтобы посмотреть, согласятся ли на месяц, два или три приостановить санкции, потому что мы начали перемены в менеджменте», — сказал он в эфире Радио и телевидения Сербии.
По словам Вучича, следующая неделя «будет исключительно важной».
В октябре Вучич рассказал, что власти Сербии «возьмут ситуацию в свои руки», в случае если возникнут серьёзные трудности в работе NIS. Кроме того, он отметил, что получил «положительный сигнал» от партнёров из РФ.
Ранее Вучич заявил, что, несмотря на значительное давление с начала конфликта на Украине, Белград сохраняет свою принципиальную позицию и не вводит санкции против Российской Федерации.