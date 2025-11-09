Скончался народный артист России и ведущий актëр Театра имени Вахтангова Владимир Симонов

Ранее SHOT писал, что у звезды сериалов «Граница. Таёжный роман» и «Каменская» были серьëзные проблемы с сердцем. В декабре прошлого года у Симонова обнаружили гипертоническую болезнь, из-за чего у актёра был высокий риск инфаркта и внезапной остановки сердца. Несмотря на состояние здоровья, Владимир Симонов продолжал активно заниматься творческой деятельностью и служить в театре.