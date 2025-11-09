Ричмонд
Скончался народный артист России и ведущий актëр Театра имени Вахтангова Владимир Симонов

Ему было 68 лет.

Источник: Телеграм-канал Shot

Ранее SHOT писал, что у звезды сериалов «Граница. Таёжный роман» и «Каменская» были серьëзные проблемы с сердцем. В декабре прошлого года у Симонова обнаружили гипертоническую болезнь, из-за чего у актёра был высокий риск инфаркта и внезапной остановки сердца. Несмотря на состояние здоровья, Владимир Симонов продолжал активно заниматься творческой деятельностью и служить в театре.

Владимир Симонов — народный артист России — стал популярен благодаря ролям в сериалах «Граница. Таёжный роман», «Остановка по требованию», «Каменская», «Дети Арбата», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».