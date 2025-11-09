Ричмонд
Умер ведущий актер Театра имени Вахтангова народный артист Владимир Симонов

Ведущий актер Театра имени Евгения Вахтангова народный артист РФ Владимир Симонов умер. Об этом сообщил инсайдер, близкий к окружению артиста.

Владимира Симонова не стало на 69-м году жизни.

«Владимира Симонова не стало в возрасте 68 лет», — на сообщение источника ссылается ТАСС. Причины смерти пока не разглашаются.

Симонов был известен многочисленными ролями в театре и кино. Его талант и профессионализм заслужили признание как у зрителей, так и у коллег. Актер внес значительный вклад в развитие театрального искусства и оставил после себя богатое творческое наследие.