На 69-м году жизни скончался народный артист России Владимир Симонов, ведущий актёр Театра имени Евгения Вахтангова. Информацию о его кончине подтвердил ТАСС источник, близкий к окружению артиста.
Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарской) области. После окончания Театрального училища имени Бориса Щукина он был принят в труппу Театра имени Вахтангова. В 1983 году по приглашению Олега Ефремова перешёл во МХАТ, но спустя шесть лет вернулся в родной театр, на сцене которого служил до последних дней.
За годы творческой деятельности артист создал множество запоминающихся образов в таких спектаклях, как «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий» и других. Его фильмография насчитывает более 150 работ, включая картины «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Дети Арбата», а также недавние проекты «Перевал Дятлова», «Псих» и «Пальма».
