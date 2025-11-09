Скончался народный артист России Владимир Симонов

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарской) области. После окончания Театрального училища имени Бориса Щукина он был принят в труппу Театра имени Вахтангова. В 1983 году по приглашению Олега Ефремова перешёл во МХАТ, но спустя шесть лет вернулся в родной театр, на сцене которого служил до последних дней.