В Москве сняли ограничения на работу причала «Новоспасский»

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на работу причала № 3 маршрута регулярного речного электротранспорта «Новоспасский» сняты. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
«Временные ограничения работы причала 3 маршрута регулярного речного электротранспорта “Новоспасский” сняты, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с утра причал продолжит работу по расписанию. Причал «Новоспасский» находится на Краснохолмской набережной у Новоспасского моста, на левом берегу реки Москвы.
Днем 8 ноября специалисты ГКУ «Организатор перевозок» сообщили ТАСС, что выясняют причину возгорания на городском электросудне «Чечера» на причале «Новоспасский». По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудниками ГКУ «Организатор перевозок» и перевозчиком — ОАО «Водоходъ. Пассажирский порт» устанавливаются причины произошедшего.
В результате инцидента никто не пострадал.