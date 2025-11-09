Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве сняли ограничения на работу причала «Новоспасский»

С утра причал продолжит работу по расписанию.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на работу причала № 3 маршрута регулярного речного электротранспорта «Новоспасский» сняты. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения работы причала 3 маршрута регулярного речного электротранспорта “Новоспасский” сняты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с утра причал продолжит работу по расписанию. Причал «Новоспасский» находится на Краснохолмской набережной у Новоспасского моста, на левом берегу реки Москвы.

Днем 8 ноября специалисты ГКУ «Организатор перевозок» сообщили ТАСС, что выясняют причину возгорания на городском электросудне «Чечера» на причале «Новоспасский». По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудниками ГКУ «Организатор перевозок» и перевозчиком — ОАО «Водоходъ. Пассажирский порт» устанавливаются причины произошедшего.

В результате инцидента никто не пострадал.