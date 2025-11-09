Народный артист России Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни

«Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова», — говорится в сообщении театра.
Владимир Симонов родился в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне — Самарской) области. В 1983 году пришел во МХАТ, где проработал шесть лет. С 1989 года и до конца жизни проработал в Театре имени Вахтангова.
Симонов сыграл в таких спектаклях как «Ромул Великий», «Улыбнись нам, господи», а также принимал участие в постановках других театров.
Актер снялся более чем в 150 фильмах, включая «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Перевал Дятлова», и «Чернобыль».