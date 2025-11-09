Умер народный артист РФ Владимир Симонов, ему было 68 лет

Умер народный артист Российской Федерации Владимир Симонов. Об этом информирует Театр им. Вахтангова.
«Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память», — сообщили в театре.
О причинах смерти артиста не сообщается. Симонову было 68 лет. Он был ведущим актером Театра им. Евгения Вахтангова, сыграл множество ролей как в театре, так и в кино.
Среди театральных работ Симонова — роли в спектаклях «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти» и десятках других. Кинозрителям он известен по фильмам «Одиноким предоставляется общежитие», «Тевье-молочник», «Дети Арбата», сериалам «Перевал Дятлова», «Каменская-3», «Чернобыль».
