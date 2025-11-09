Начался последний период ретроградного Меркурия в этом году: чего ожидать

Период ретроградного Меркурия стартовал. Он продлится до 29 ноября. Традиционно в этот период советуют не покупать дорогие вещи, не запускать новые проекты и не возвращаться к прошлому. Считается, что это время лучше просто переждать.
Меркурий начал ретроградное движение 9 ноября в созвездии Стрельца. Через неделю, 18 ноября, планета перейдёт в созвездие Скорпиона, а уже 29 ноября снова пойдёт «вперёд». Интересно, что это последний ретроградный Меркурий в 2025 году.
Считается, что Меркурий влияет на общение и торговлю. В момент ретроградного движения его «энергия» меняет направление, и в личной и профессиональной жизни могут возникнуть проблемы. Управляя умом, Меркурий в этот период может вызвать сложности с организацией, выражением мыслей и наведением порядка.
Напомним, что уже 7 ноября мир столкнулся с мощной магнитной бурей — самой сильной за последние несколько лет. Известно, что после этого ожидается улучшение солнечной активности и некоторое облегчение.