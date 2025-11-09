Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти народного артиста России Владимира Симонова

Стала известна причина смерти народного артиста РФ, ведущего актера Театра имени Евгения Вахтангова Владимира Симонова. Артист скончался в возрасте 68 лет из-за хронического заболевания, развившегося на фоне артериальной гипертензии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Стала известна причина смерти народного артиста РФ, ведущего актера Театра имени Евгения Вахтангова Владимира Симонова. Артист скончался в возрасте 68 лет из-за хронического заболевания, развившегося на фоне артериальной гипертензии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В начале 2024 года актер обратился к врачам с кашлем. В ходе обследования у него было диагностировано высокое артериальное давление и суженные сосуды. Постоянно высокое давление приводило к повышенной нагрузке на сердце и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, что создавало высокий риск инсульта. Несмотря на диагноз, Симонов активно готовился к спектаклям, так, 10 ноября он должен был сыграть в постановке «Мадемуазель Нитуш», говорится в сообщении.

О смерти актера стало известно в воскресенье, 9 ноября. Артист скончался в возрасте 68 лет.