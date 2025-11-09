Стала известна причина смерти народного артиста России Владимира Симонова

В начале 2024 года актер обратился к врачам с кашлем. В ходе обследования у него было диагностировано высокое артериальное давление и суженные сосуды. Постоянно высокое давление приводило к повышенной нагрузке на сердце и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, что создавало высокий риск инсульта. Несмотря на диагноз, Симонов активно готовился к спектаклям, так, 10 ноября он должен был сыграть в постановке «Мадемуазель Нитуш», говорится в сообщении.