Стала известна причина смерти Владимира Симонова

Народный артист России Владимир Симонов скончался от последствий хронического заболевания, развившегося на фоне артериальной гипертензии.

Народный артист России Владимир Симонов скончался от последствий хронического заболевания, развившегося на фоне артериальной гипертензии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В 2024 году актёр обратился за медицинской помощью в связи с кашлем, и в ходе обследования у него было диагностировано стойко повышенное артериальное давление и сужение сосудов.

Постоянно высокое давление создавало чрезмерную нагрузку на сердце, что привело к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и создавало высокий риск инсульта.

Несмотря на серьёзное заболевание, Владимир Симонов продолжал активно работать в театре. На 10 ноября у него был запланирован выход в спектакле «Мадемуазель Нитуш».

Ранее сообщалось, что скончался народный артист России Владимир Симонов.

