Стала известна причина смерти Владимира Симонова

Народный артист России Владимир Симонов скончался от последствий хронического заболевания, развившегося на фоне артериальной гипертензии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В 2024 году актёр обратился за медицинской помощью в связи с кашлем, и в ходе обследования у него было диагностировано стойко повышенное артериальное давление и сужение сосудов.
Постоянно высокое давление создавало чрезмерную нагрузку на сердце, что привело к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и создавало высокий риск инсульта.
Несмотря на серьёзное заболевание, Владимир Симонов продолжал активно работать в театре. На 10 ноября у него был запланирован выход в спектакле «Мадемуазель Нитуш».
