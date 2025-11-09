«Известия»: россиян станут чаще обманывать при помощи голосовых сообщений

В первом полугодии 2025 года количество инцидентов с дипфейками выросло на 100−150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первый квартал 2025 года зафиксировано больше случаев обмана, чем за весь 2024 год. Общее количество дипфейков в России по итогам 2025 года может вырасти вчетверо по сравнению с 2024-м, а к концу 2026 года — увеличиться еще минимум вдвое. Среди причин такого роста — снижение порога входа в технологии, рост доступности инструментария и высокую активность кибермошенников.