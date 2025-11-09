Украина осталась без света после ночных ударов по энергообъектам

Сообщения о серии взрывов поступали из Кременчуга, Чернигова, Киева и Днепропетровской области. В районе Кременчугской ГЭС зафиксировано около 20 взрывов, после чего начались аварийные отключения света. В Харькове электричество пропало после яркой вспышки в небе, жители Полтавы сообщили о резких скачках напряжения. «Укрэнерго» ввело графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных предприятий, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».