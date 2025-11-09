От «Кота в сапогах» до «Пальмы». Творческий путь Владимира Симонова

С 1983 по 1987 год был актером Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. Участвовал в постановках «Чайка» по пьесе Антона Чехова, «Тартюф» по комедии Мольера и других. После разделения труппы театра в 1987 году остался в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А. П. Чехова), работал в нем до 1989 года.