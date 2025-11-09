В Китае разрабатывают таблетки для продления жизни до 150 лет

Специалисты создают уникальные препараты на основе натурального компонента, получаемого из экстракта виноградных косточек. По утверждению исследователей, данное соединение обладает потенциалом для значительного увеличения продолжительности человеческой жизни.
В ходе экспериментов с лабораторными грызунами было установлено, что применение нового вещества позволило увеличить общую продолжительность жизни животных на 9,4%, при этом с момента начала терапии этот показатель вырос на 64,2%. Механизм действия препарата заключается в избирательном уничтожении стареющих клеток при одновременной защите здоровых, что способствует замедлению процессов старения.
Представители компании подчёркивают, что их цель заключается не просто в продлении жизни, но и в улучшении её качества. Разрабатываемая технология направлена на снижение рисков возрастных заболеваний и укрепление здоровья на клеточном уровне. Главный технический директор Lonvi Biosciences Цинхуа Лю заявил о возможности достижения в будущем 150-летнего порога продолжительности жизни.
Ранее в России завершились доклинические испытания первого отечественного клеточного препарата для лечения агрессивных форм рака молочной железы. Разработка Сеченовского Университета и Новосибирского НИИ иммунологии использует инновационный метод TCR-T-терапии, позволяющий точно находить и уничтожать раковые клетки. Технологию успешно протестировали на лабораторных моделях, в перспективе её могут адаптировать для лечения других видов онкологических заболеваний.
