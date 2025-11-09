Ричмонд
В Китае разрабатывают таблетки для продления жизни до 150 лет

Китайская биотехнологическая компания Lonvi Biosciences ведёт активную разработку инновационных методов увеличения продолжительности жизни. Соответствующая информация появилась в публикации The New York Times.

Источник: Life.ru

Специалисты создают уникальные препараты на основе натурального компонента, получаемого из экстракта виноградных косточек. По утверждению исследователей, данное соединение обладает потенциалом для значительного увеличения продолжительности человеческой жизни.

В ходе экспериментов с лабораторными грызунами было установлено, что применение нового вещества позволило увеличить общую продолжительность жизни животных на 9,4%, при этом с момента начала терапии этот показатель вырос на 64,2%. Механизм действия препарата заключается в избирательном уничтожении стареющих клеток при одновременной защите здоровых, что способствует замедлению процессов старения.

Представители компании подчёркивают, что их цель заключается не просто в продлении жизни, но и в улучшении её качества. Разрабатываемая технология направлена на снижение рисков возрастных заболеваний и укрепление здоровья на клеточном уровне. Главный технический директор Lonvi Biosciences Цинхуа Лю заявил о возможности достижения в будущем 150-летнего порога продолжительности жизни.

Ранее в России завершились доклинические испытания первого отечественного клеточного препарата для лечения агрессивных форм рака молочной железы. Разработка Сеченовского Университета и Новосибирского НИИ иммунологии использует инновационный метод TCR-T-терапии, позволяющий точно находить и уничтожать раковые клетки. Технологию успешно протестировали на лабораторных моделях, в перспективе её могут адаптировать для лечения других видов онкологических заболеваний.

