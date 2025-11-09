В Китае разрабатывают таблетки для продления жизни до 150 лет

В ходе экспериментов с лабораторными грызунами было установлено, что применение нового вещества позволило увеличить общую продолжительность жизни животных на 9,4%, при этом с момента начала терапии этот показатель вырос на 64,2%. Механизм действия препарата заключается в избирательном уничтожении стареющих клеток при одновременной защите здоровых, что способствует замедлению процессов старения.