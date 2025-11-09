Курганский ЦГМС рассказал о необычной погоде октября

Средняя температура воздуха за месяц составила на 2−4 градуса ниже нормы, за исключением крайнего запада области, где отклонение было близко к нулю. Осадков выпало значительно меньше нормы: в первой декаде менее одного мм, во второй — до восьми мм, в третьей — от двух до 15 мм. В целом за месяц количество осадков составило 5−20 мм, что составляет 63% от нормы. 18−19 октября на востоке и крайнем юге региона наблюдался временный снежный покров.