Умер Джузеппе Вессиккио, итальянский композитор и дирижёр

Ушел из жизни итальянский композитор Джузеппе Вессиккио. Об этом информирует издание Corriere della Sera.
Сообщается, что итальянский деятель культуры умер в возрасте 69 лет, причиной стали осложнения, вызванные воспалением лёгких.
Вессиккио — широко известный композитор, дирижёр и телеведущий. Он долгие годы дирижировал оркестром на фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо. Кроме того, музыку Вессиккио исполнял оркестр театра «Ла Скала».
