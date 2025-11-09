Ричмонд
Умер Джузеппе Вессиккио, итальянский композитор и дирижёр

Итальянский композитор Вессиккио умер из-за осложнений пневмонии.

Источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни итальянский композитор Джузеппе Вессиккио. Об этом информирует издание Corriere della Sera.

Сообщается, что итальянский деятель культуры умер в возрасте 69 лет, причиной стали осложнения, вызванные воспалением лёгких.

Вессиккио — широко известный композитор, дирижёр и телеведущий. Он долгие годы дирижировал оркестром на фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо. Кроме того, музыку Вессиккио исполнял оркестр театра «Ла Скала».

Ранее сообщалось, что умер Эдди Палмиери, пианист, композитор, широко признанный на сцене латиноамериканской джазовой и сальсовой музыки.

Также сообщалось, что умер Борис Певзнер, дирижер и худрук Московского хорового театра.

Напомним, в июне умер Евгений Дога, советский композитор, автор вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Ему было 88 лет. Дога стал автором множества музыкальных произведений, многие из которых получили всемирную известность.