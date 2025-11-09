Ричмонд
У курившего 50 лет тюменца нашли сразу два онкозаболевания

В Тюменской области 70-летний житель, считавший себя здоровым, проходя плановую флюорографию, узнал о наличии у него сразу двух онкологических заболеваний. У курившего более 50 лет мужчины обнаружили рак легкого и В-клеточную лимфому. Об этом сообщает издание «АиФ-Тюмень».

Пациент, активно занимавшийся рыбалкой и огородом, не чувствовал симптомов.

«70-летний житель Тюменской области долгое время считал себя абсолютно здоровым человеком… Однако при этом он курил по пачке сигарет каждый день на протяжении более 50 лет. Онкологи не только исключили у пациента метастатическое поражение внутригрудных лимфоузлов, но также выявили совершенное иное заболевание», — рассказывают на сайте.

Пациент, активно занимавшийся рыбалкой и огородом, не чувствовал симптомов. После обнаружения на флюорографии изменений его направили в Медицинский город, где КТ выявило 12-миллиметровый узелок.

Врач-онколог Валерия Жданова объяснила, что с учетом размеров очага и стадии заболевания пациенту была назначена радикальная операция — верхняя лобэктомия правого легкого. Врачи удалили долю легкого с опухолью и сохранили функцию органа. Дальнейшую тактику лечения лимфомы определят после пункции костного мозга.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ялуторовске региональный сосудистый центр на базе Областной больницы № 23 достиг важного результата — успешно проведено сотое стентирование сердца. Центр начал свою работу в июне 2025 года.