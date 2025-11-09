У курившего 50 лет тюменца нашли сразу два онкозаболевания

«70-летний житель Тюменской области долгое время считал себя абсолютно здоровым человеком… Однако при этом он курил по пачке сигарет каждый день на протяжении более 50 лет. Онкологи не только исключили у пациента метастатическое поражение внутригрудных лимфоузлов, но также выявили совершенное иное заболевание», — рассказывают на сайте.