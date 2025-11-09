Умер актер Владимир Симонов: его жизнь и творчество, чем запомнился

Вернувшись на родину, он два года обучался в Куйбышевском институте культуры, а в 1976 году все же смог поступить в Театральное училище им. Б. Щукина. После окончания обучения вместе с однокурсниками Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в труппу Театра имени Вахтангова.