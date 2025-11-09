Засекреченные кадры Ленина в Новосибирске всплыли в сети

В 1887 году Владимир окончил гимназию, в том же году был казнён его старший брат Александр за участие в заговоре против императора Александра III. Это событие, вероятно, сильно повлияло на будущего революционера и могло подтолкнуть его к политической деятельности.
Александр придерживался идей народничества, стремившегося к свержению самодержавия. Владимир же позже принял марксизм, разработанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. По их теории, капитализм является лишь временной стадией на пути к коммунизму, когда частная собственность исчезнет, а классовые различия будут ликвидированы. Переход к коммунизму, по их предположению, возможен через социальную революцию под руководством рабочего класса.
Редакция Сиб.фм опубликовала редкие кадры Ленина при жизни.