Засекреченные кадры Ленина в Новосибирске всплыли в сети

Владимир Ильич Ульянов, более известный как Ленин, родился в 1870 году в Симбирске, который позже стал называться Ульяновском в его честь. Его отец, Илья Николаевич, был инспектором народных училищ и имел чин действительного статского советника.

Источник: Сиб.фм

В 1887 году Владимир окончил гимназию, в том же году был казнён его старший брат Александр за участие в заговоре против императора Александра III. Это событие, вероятно, сильно повлияло на будущего революционера и могло подтолкнуть его к политической деятельности.

Александр придерживался идей народничества, стремившегося к свержению самодержавия. Владимир же позже принял марксизм, разработанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. По их теории, капитализм является лишь временной стадией на пути к коммунизму, когда частная собственность исчезнет, а классовые различия будут ликвидированы. Переход к коммунизму, по их предположению, возможен через социальную революцию под руководством рабочего класса.

Редакция Сиб.фм опубликовала редкие кадры Ленина при жизни.