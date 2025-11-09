Ричмонд
На трассе в Хабаровском крае задержали автомобиль с 93 килограммами черной икры

Полицейские изъяли 186 контейнеров.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции изъяли из незаконного оборота 93 килограмма черной икры. Автомобиль с деликатесом остановили при патрулировании в Комсомольском районе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Инспекторы ГАИ остановили автомобиль для проверки документов. В салоне и багажнике они нашли 186 пластиковых контейнеров, заполненных черной икрой. Общий вес составил 93 килограмма.

«По словам находившихся в машине мужчин, продукцию они нашли у лесополосы. Биоресурсы и транспортное средство изъяты и помещены на ответственное хранение», — рассказали в полиции.

Дознаватель открыл уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов». Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы. Мужчинам избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.