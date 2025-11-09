Life.ru узнал простой способ избавиться от горечи орехов и улучшить их усвоение

Многие люди отказываются от употребления орехов из-за жёсткости и горьковатого вкуса, лишая себя возможности здорового перекуса. Есть метод, который поможет справиться с вкусовым дискомфортом и получить максимум пользы от орехов. Об этом Life.ru рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.