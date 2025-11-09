Life.ru узнал простой способ избавиться от горечи орехов и улучшить их усвоение

Замоченные орехи лучше усваиваются за счёт снижения содержания фитиновой кислоты — вещества, которое связывает минералы (цинк, железо, кальций и магний) в пищеварительном тракте, препятствуя их усвоению. Мягкие орехи легче жуются и не перегружают желудок, что особенно актуально для людей с чувствительным желудком.
Дмитрий Быстров.
Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ.
Эксперт добавил, что этот метод подойдёт для необработанных орехов. Залейте их тёплой водой, добавьте щепотку соли и оставьте орехи на несколько часов в воде.
Время вымачивания зависит от сорта:
— Кешью и макадамия — достаточно 2−4 часов;
— Пекан и другие крупные — 4−8 часов;
— Миндаль, фундук, грецкие орехи — 8−12 часов, можно оставить на ночь.
После вымачивания орехи нужно помыть и при желании слегка подсушить в духовке при температуре 50−60 °C.
«Замачивание хорошо сказывается на орехах. Миндаль теряет терпкость, грецкий орех становится менее горьким, кешью — почти сливочным», — заключает специалист.
Ранее Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о продаже в Сети сушёных плодов бетельного ореха, потенциально опасных для здоровья. Бетельный орех может оказывать психоактивное воздействие, вызывать зависимость и повышать риск развития рака ротовой полости. Ведомство заявило о начале мониторинга и оценке рисков, связанных с дистанционной реализацией такой продукции.
