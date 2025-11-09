Два человека погибли и двое детей пострадали в ДТП на Крымском мосту

Два человека погибли в аварии на Крымском мосту в субботу 8 ноября. Об этом информирует пресс-служба МВД Крыма.
Сообщается, что авария произошла вечером, около 20.50 на автомобильной части моста.
«Водитель, управляя автомобилем “Мерседес Бенц”, двигаясь со стороны Тамани, при осуществлении опережения пассажирского автобуса “Краснодар-Севастополь”, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием», — сказано в релизе.
Сообщается, что водитель и пассажир автомобиля получили травмы, от которых скончались, а двое пострадавших госпитализированы. В ведомстве уточнили, что с травмами в больницу доставлены несовершеннолетние.
