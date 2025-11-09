Головкин поздравил Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA

9 ноября Головкин разместил поздравление на своей странице в Instagram с фотографией, сделанной сразу после завершения турнира.
«Поздравляю, Елена! Вдохновляющая победа! Еще одно яркое достижение Казахстана на международной арене!»Геннадий Головкин.
Минутами ранее Рыбакина демонстративно отказалась фотографироваться с директором WTA из-за своего тренера Стефано Вукова. Видео с места событий быстро завирусилось в Сети. Также Рыбакину с блестящей победой на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.