Головкин поздравил Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA

Легенда казахстанского бокса Геннадий Головкин восторженно обратился к казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

9 ноября Головкин разместил поздравление на своей странице в Instagram с фотографией, сделанной сразу после завершения турнира.

«Поздравляю, Елена! Вдохновляющая победа! Еще одно яркое достижение Казахстана на международной арене!»Геннадий Головкин.

Минутами ранее Рыбакина демонстративно отказалась фотографироваться с директором WTA из-за своего тренера Стефано Вукова. Видео с места событий быстро завирусилось в Сети. Также Рыбакину с блестящей победой на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.