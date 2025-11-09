Головкин поздравил Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA

Минутами ранее Рыбакина демонстративно отказалась фотографироваться с директором WTA из-за своего тренера Стефано Вукова. Видео с места событий быстро завирусилось в Сети. Также Рыбакину с блестящей победой на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.