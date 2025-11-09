В Рязани депортировали мигрантов, осужденных за грабежи, кражи и педофилию

Шесть иностранных граждан, отбывших наказание за совершенные преступления, были депортированы из Рязанской области. Об этом сообщили в региональном Управлении МВД.
Среди депортированных один уроженец Восточной Европы, остальные пятеро — граждане Средней Азии. Они были осуждены за кражи, грабеж, разбой, а один из них — за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
По информации полиции, после отбытия сроков наказания пребывание этих лиц в России было признано нежелательным. Они были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) УМВД, где ожидали депортации.
Иностранцы в сопровождении сотрудников правоохранительных органов были доставлены в московский аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки на родину. Отмечается, что депортация была произведена за их счет, говорится в сообщении.
На данный момент в России нелегально находятся около 670 тысяч иностранных граждан. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил заместитель главы МВД РФ Александр Горовой. Он подчеркнул, что в скором времени заканчивается срок, который предоставлялся мигрантам для легализации их пребывания в стране.