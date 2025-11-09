В Рязани депортировали мигрантов, осужденных за грабежи, кражи и педофилию

На данный момент в России нелегально находятся около 670 тысяч иностранных граждан. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил заместитель главы МВД РФ Александр Горовой. Он подчеркнул, что в скором времени заканчивается срок, который предоставлялся мигрантам для легализации их пребывания в стране.