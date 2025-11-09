Ричмонд
Камеры, контролирующие выделенные полосы, запустят уже в ближайшее время

Штрафы будут приходить автоматически.

Источник: Аргументы и факты

Комплексы видеофиксации, которые будут фиксировать выезд на выделенные полосы для общественного транспорта во Владивостоке планируют запустить уже в самое ближайшее время. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения приморской столицы.

Перед этим на таких полосах установят соответствующие дорожные знаки.

Камеры будут фиксировать нарушения в автоматическом режиме. За выезд на полосу нарушителей ожидает штраф, размер которого составляет 2250 рублей.

Выделенные полосы организовали на проспекте 100-летия Владивостока в октябре. Их появление вкупе с затянувшимся ремонтом перекрёстка на Второй Речке привели к 10-бальным пробкам как на выезде из города, так и на въезде в приморскую столицу.