Камеры, контролирующие выделенные полосы, запустят уже в ближайшее время

Выделенные полосы организовали на проспекте 100-летия Владивостока в октябре. Их появление вкупе с затянувшимся ремонтом перекрёстка на Второй Речке привели к 10-бальным пробкам как на выезде из города, так и на въезде в приморскую столицу.