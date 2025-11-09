Ричмонд
Народный артист России выступил в ЯНАО с программой песен Высоцкого. Видео

В Ноябрьске (ЯНАО) народный артист России Дмитрий Певцов дал концерт в рамках проекта «Ямальские встречи». Известный актер представил программу песен Владимира Высоцкого на сцене центра досуга «Нефтяник». Об этом сообщила администрация города в telegram-канале.

Певцов исполнил песни, передавая заложенную в них гамму эмоций.

«В Ноябрьске — настоящий подарок для ценителей поэзии и музыки! На сцене центра досуга “Нефтяник” выступает народный артист России Дмитрий Певцов с программой песен гениального Владимира Высоцкого», — пишет пресс-служба.

Как отмечает администрация, это не просто концерт, а «диалог эпох», где бессмертные строки Высоцкого обретают новое звучание. Певцов исполнил композиции, глубоко передавая заложенную в них гамму эмоций.

