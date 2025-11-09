Стали известны цены на икру и рыбу к Новому году

Эксперт отметила, что к 27 октября 2025 года улов лососевых составил 335,2 тыс. тонн, что на 43,7% больше, чем в 2024 году. Однако на цены влияют сезонность, инфляция, активный спрос и другие факторы. На начало октября 2025 года средняя цена на рыбу лососевых пород составила 1 381 рубль за килограмм, что на 16,8 процентов выше, чем в 2024 году. Средняя цена на красную икру достигла 9 441 рубля за кило, что на 36,3 процента превышает значения прошлого октября, но ниже январских показателей 2025 года.