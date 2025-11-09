Британцы сожгли 11-метровое чучело премьер-министра Стармера

Жители Британии сожгли чучело премьер-министра страны Кира Стармера, сожжение было посвящено ночи Гая Фокса.
Чучело сожгли в городе Эденбридж, который находится на юге Англии.
«“Cожжём предателя Стармера!”, “Что мы сделаем? Сожжём его!”», — прокричали участники мероприятия.
В мероприятии участвовали тысячи человек, они организовали «факельную процессию». На участниках процессии были костюмы епископа, а также певчих хода. Чучела Гая Фокса и Анны Болейн с отрубленной головой пронесли по главным улицам города.
Британцы сожгли два 11-метровых чучела. Первое чучело — «настоящий» Гай Фокс, а вторым «Гаем» стал Стармер. В руках чучела был факел и плакат с надписью «подлиза Трампа».
В ночь Гая Фокса британцы сжигают чучела заговорщиков, отмечая провал «Порохового заговора католиков», которые планировали взорвать здание парламента. Гай Фокс пытался поджечь бочки с порохом.