Дрейфовавшее у берегов Японии судно с россиянами доставили в порт Тояма

Грузовое судно с 15 гражданами РФ отбуксировано в японский порт.

Источник: Комсомольская правда

Дрейфовавшее из-за поломки у берегов Японии судно, на котором находятся 15 россиян, отбуксировали в порт префектуры города Тояма. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-консула генконсульства РФ в Ниигате Алексея Криворучко.

Сообщается, что экипаж судна здоров и ни в чём не нуждается.

Речь идёт о грузовом судне NEKSU, которое следовало из Владивостока в порт Фусики-Тояма. В 50 километрах от рыбацкого порта Хими корабль передал сигнал о неисправности — произошла поломка двигателя.

Также сообщалось, что корпус судна не был поврежден.

Тем временем задымление произошло на судне «Чечера», пришвартованном у причала «Новоспасский» в Москве. Сообщалось, что оно могло произойти из-за короткого замыкания.

Ранее крупнотоннажное судно «Morning Midas» затонуло в Тихом океане. Экипаж остался невредим, но три тысячи новых автомобилей, включая 800 электромобилей, ушли на дно вместе с ролкером, предназначенным для их перевозки.