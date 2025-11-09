Дрейфовавшее у берегов Японии судно с россиянами доставили в порт Тояма

Дрейфовавшее из-за поломки у берегов Японии судно, на котором находятся 15 россиян, отбуксировали в порт префектуры города Тояма. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-консула генконсульства РФ в Ниигате Алексея Криворучко.