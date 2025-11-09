Стало известно число пенсионеров в России

Численность пенсионеров в России продолжает оставаться значительной. Согласно актуальным данным Социального фонда России, по состоянию на 1 октября 2025 года на учёте в системе состояло более 40,6 миллиона человек, сообщает РИА Новости.
Количество работающих пенсионеров составило 7,354 миллиона человек, в то время как численность неработающих достигла 33,308 миллиона.
Напомним, что средний размер пенсии по старости в России продолжает демонстрировать положительную динамику. Согласно актуальным данным Социального фонда России, по состоянию на 1 октября 2025 года этот показатель достиг 25 198,92 рубля в месяц.
Ранее были названы условия для пенсии в 50 тысяч рублей.
