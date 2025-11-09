Паром Seabridge не получил разрешение на заход в порт Сочи и вернется в Трабзон

Паром Seabridge, который должен был совершить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения зайти в порт Сочи. Об этом сообщил РИА Новости директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
«Новость последних минут: после двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», — рассказал он агентству.
Известно, что Seabridge вышел в рейс из Турции 5 ноября в 21:10 мск с 20 пассажирами на борту. Через 12 часов судно подошло к Сочи, где более суток стояло в нескольких милях от берега в ожидании швартовки. Водолазы обследовали дно парома, а около 13:50 мск в пятницу судно направилось к внутреннему рейду порта.
Тем временем пассажиры турецкого парома обратились к властям с просьбой о помощи. Люди заявили, что оказались «в заложниках ситуации» и не знают, почему их до сих пор не пускают на берег.