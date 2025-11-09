Паром Seabridge не получил разрешение на заход в порт Сочи и вернется в Трабзон

Известно, что Seabridge вышел в рейс из Турции 5 ноября в 21:10 мск с 20 пассажирами на борту. Через 12 часов судно подошло к Сочи, где более суток стояло в нескольких милях от берега в ожидании швартовки. Водолазы обследовали дно парома, а около 13:50 мск в пятницу судно направилось к внутреннему рейду порта.