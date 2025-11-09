SANA: президент САР аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом

Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Соединённые Штаты с официальным визитом, сообщает SANA.
«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом», — говорится в сообщении.
Совбез ООН проголосовал за снятие ограничительных мер с сирийского лидера на переходный период Ахмеда аш-Шараа. «За» проголосовали 14 членов СБ, в том числе Российская Федерация.
Кроме того, Вашингтон снял санкции с аш-Шараа накануне его визита в американскую столицу для переговоров с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Напомним, Ахмед аш-Шараа был назначен временным президентом САР в январе текущего года.
Ранее сообщалось, что Аш-Шараа указал на «прочные стратегические отношения» между Российской Федерацией и САР.