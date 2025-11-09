Ричмонд
SANA: президент САР аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом

США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Соединённые Штаты с официальным визитом, сообщает SANA.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Совбез ООН проголосовал за снятие ограничительных мер с сирийского лидера на переходный период Ахмеда аш-Шараа. «За» проголосовали 14 членов СБ, в том числе Российская Федерация.

Кроме того, Вашингтон снял санкции с аш-Шараа накануне его визита в американскую столицу для переговоров с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Напомним, Ахмед аш-Шараа был назначен временным президентом САР в январе текущего года.

Ранее сообщалось, что Аш-Шараа указал на «прочные стратегические отношения» между Российской Федерацией и САР.

