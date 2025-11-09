Ричмонд
Honda отозвала более 400 тысяч авто из-за возможного брака колёс

Компания Honda отзывает в США выпущенные в 2016—2021 годах авто из-за возможного дефекта крепления колёс.

Источник: Комсомольская правда

Компания Honda отзывает на территории США около 406 тысяч автомобилей из-за возможного брака колёс. Речь идёт о машинах модели Civic, выпущенных в 2016—2021 годах.

Автовладельцы, которые приобрели эти авто, могут столкнуться с риском отсоединения колёс, сказано в опубликованном на сайте компании релизе. Сообщается, что в 3276 колёсных дисках могут отсутствовать стальные вставки в местах крепления гаек. Из-за этого колёса могут отсоединиться во время движения, кроме того, может деформироваться посадочная поверхность, информирует компания, отметив, что по состоянию на 7 ноября не зарегистрировано подтверждённых случаев связанных с данным дефектом аварий.

Ранее руководство автоконцерна Toyota Motor сообщило об отзыве более 1,28 млн своих машин в Японии из-за неполадок установленного в их салоне программного обеспечения.

Также сообщалось, что Ford отзывает 312 120 автомобилей в США из-за риска отказа тормозной системы.