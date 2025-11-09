Лед, снег и нештатные ситуации: как сохранить управление машиной зимой во Владивостоке

Скользкая трасса, неожиданный гололёд, снежная каша — зимняя дорога ежедневно испытывает водителя на прочность. Резкий манёвр, неверное движение рулём, педалью «газа» или тормоза, — и автомобиль уходит в занос, начинает вращение… Знание основ контраварийного управления автомобилем — необходимость, которая может сохранить жизнь и автомобиль. Подробнее о самых наиболее часто встречающихся нештатных ситуациях рассказал корреспонденту ИА PrimaMedia тренер-преподаватель Дальневосточного Центра высшего водительского мастерства «Лига-М» Игорь Алёхин.
Важна практика.
Ключевой вывод, который должен сделать для себя каждый читатель: просто прочитав этот материал, вы не станете «экспертом по выходу из заноса». Умение действовать в экстремальных ситуациях — это мышечная память, которая формируется только на специальном автодроме, под руководством опытного тренера. Без практики и закрепления навыков любая, даже самая подробная инструкция, в критический момент может не помочь.
По словам тренера-преподавателя по контраварийной подготовке и защитному вождению Игоря Алёхина, каждому водителю стоит осознавать: он управляет не безликим механизмом, а автомобилем с «характером». И у каждой машины он свой.
«Мы через наш Центр пропустили более 60 моделей только с полным приводом, и все они были разными. Есть автомобили, у которых 70% крутящего момента распределяются на передние колёса и только 30% — на задние. Или Toyota Prado, где 60% “идут” назад. Дьявол кроется в мелочах, и каждую деталь необходимо учитывать», — поясняет он.
«Каждый автомобиль обладает своим уникальным характером, который особенно ярко проявляется на зимней дороге», — объясняет Игорь Алёхин. — «Возьмем, к примеру, Toyota Prius и Aqua — это фактически один и тот же гибридный переднеприводный автомобиль. Здесь нужно быть очень аккуратным с “газом”, потому что крутящий момент высок даже на малых оборотах. В последних моделях неплохая антипробуксовочная система, хотя в первых поколениях — 10-м, 20-м кузове — с этим были проблемы».
Что касается популярных компактных моделей, то, по словам специалиста, Honda Fit в переднеприводном исполнении демонстрирует поведение, схожее с другими автомобилями этого класса.
«А вот у Nissan Note с полным приводом ситуация интереснее — сзади стоит электромотор, который немного подкручивает колёса, помогая в проходимости. Но в целом это всё же переднеприводный автомобиль по характеру управления».
Особое внимание тренер уделяет нюансам полного привода: «Если говорить о Toyota Corolla с полным приводом, то здесь распределение крутящего момента — 70 на 30 в пользу передней оси. Поэтому это больше переднеприводный автомобиль, и на подъёмах можно активнее пользоваться “газом”. Совсем другая история с Subaru Forester — тут классическое распределение 50 на 50. При возникновении заноса на таком автомобиле нужно “прикрыть газ”.
Отдельного разговора заслуживают внедорожники: «У Toyota Prado основной задний привод, с подключаемым передним или постоянным полным, но распределение момента 60 на 40 в пользу задней оси. Prado адекватно управляется, если с “газом” не перестараться».
Как подчеркивает эксперт, понимание особенностей привода и характера конкретного автомобиля — ключ к безопасному движению по зимним дорогам.
То, что сработает на одном автомобиле, может оказаться неэффективным на другом, даже если они относятся к единому классу или имеют схожие технические характеристики.
Так что если вы пересели с одной машины на другую и ждёте от нее такого же поведения, то она может преподнести вам сюрприз, расплата за который — вылет с трассы.
Когда мир идёт юзом.
Самая частая беда для автомобилистов в дождь или снег — занос, то есть скольжение задней оси. Для Владивостока, который изобилует спусками и подъёмами, эта проблема особенно актуальна. Если вовремя отреагировать и принять меры, то ничего страшного не случится. Однако если меры были неправильные и несвоевременные, то может произойти трагедия.
«Занос, или потеря устойчивости автомобиля, — ещё не самое страшное явление. Но если вы опоздали с реакцией, то может развиться ритмический занос, или динамический хлыст. Это когда машину бросает из стороны в сторону. Три таких хлыста — и можно» улететь’со своей полосы. Больше трёх «хлыстов» у неподготовленного водителя не бывает. И это одна из причин многих трагических ДТП", — говорит Алёхин.
Первое правило для борьбы с заносом для любого привода — руль необходимо поворачивать в сторону заноса. Но не просто дёрнуть, а поворачивать с той же угловой скоростью, с которой происходит занос.
А вот с «газом» — начинается магия. На заднем приводе логично отпустить педаль «газа» и работать рулём. На переднем — всё наоборот.
«Чтобы вывести машину из заноса на переднем приводе, нужно» газ’добавить. Среагировали на занос, повернули колёса и«газ» добавили — передние колёса вытащат машину.
Это единственный тип привода, на котором, при определённых условиях, и если знать, как, возможно выйти даже из критического заноса, когда автомобиль встал поперёк дороги и уже почти начал вращение", — констатирует преподаватель.
Многие думают, что самый безопасный автомобиль — полноприводный. Но почему тогда при первых снегопадах первыми по кюветам лежат в основном полноприводные машины?
С полным приводом в неумелых руках — сложнее всего. Здесь нельзя ни «бросить газ», ни «добавить». «Газ» можно немного прикрыть, а тягу на все четыре колеса оставить.
Учитывая, что у каждой машины свой характер, очень важно «подружиться» именно с ней, и сделать это в безопасных условиях, не на дорогах общего пользования.
«Самое сложное здесь — выдержать паузу. Машина с полным приводом при ваших правильных действиях начнёт справляться с заносом не сразу, а через секунду, плюс-минус. И если человек в эту паузу дернет рулём или начнёт резкие “танцы по педалям” — то всё разрушит, и автомобиль станет неуправляемым», — предупреждает тренер.
В борьбе со сносом не все рефлексы хороши.
Занос — это полбеды. Гораздо коварнее и страшнее на дорогах ситуация, когда в повороте начинается снос передних колёс. Вы поворачиваете руль, а машина продолжает ехать прямо, не слушаясь вас.
Это потеря управляемости.
«Чаще снос может возникнуть на переднеприводном автомобиле при неправильной работе с педалью “газа” в повороте. Резко добавили “газа” — и передние колёса могут сорваться в скольжение. То же самое может случиться, если вы вошли в поворот (на автомобиле с любым типом привода) на завышенной для текущих условий скорости или резко затормозили на дуге», — рассказывает Алёхин.
Особенно опасен снос тем, что водитель инстинктивно начинает действовать неправильно.
«Самая распространенная ошибка — ещё сильнее выкрутить руль в сторону поворота. Но это бесполезно! Если колёса уже скользят, они не смогут “зацепиться” за дорогу. Наоборот, одно из контраварийных действий — уменьшить угол поворота колёс, чтобы восстановить сцепление».
Что же делать, когда начался снос?
Как рассказал эксперт, первое — плавно, но немедленно «сбросьте газ». Второе — уменьшите угол поворота колёс. Как только вы почувствовали, что передние колёса снова «поймали» дорогу, можно снова плавно довернуть руль в сторону поворота.
«Главное — не паниковать и не делать резких движений. Уберите причины — и управляемость вернётся. А ещё лучше — профилактика. Но если водитель допустил экстремальную ситуацию, то важно, чтобы контраварийные действия стали рефлекторными, а для этого нужны тренировки. Без практики на автодроме водитель в стрессе будет действовать неправильно, усугубляя ситуацию», — говорит Игорь Алёхин.
То спуск…
Для Владивостока спуски и подъёмы — суровая реальность. Город на сопках диктует свои правила, особенно когда на дороге лёд. Что делать, если вы стоите вверху крутого склона, внизу — скопление машин, а ваша машина уже начала неуправляемо скользить вниз?
"Есть такие спуски, которые не преодолеть, — констатирует Игорь Алёхин. — Если вы уже поехали и видите внизу пробку или аварию, не врезаться это скопление практически невозможно. Главное в этой ситуации — ни в коем случае не блокировать колёса, а постараться объехать препятствия.
Эксперт объясняет правильный алгоритм действий: «Стоит применять прерывистое торможение. Коротко подтормозили — почувствовали, что машина поскользнулась — сразу отпустили педаль. Затем подрулили, скорректировали траекторию, и снова коротко притормозили. Только таким образом, работая импульсами, можно относительно безопасно спуститься. Но здесь требуется действовать четко, хладнокровно и точно».
Как подчеркивает специалист, такая ситуация требует от водителя не только знаний и умений, но и самообладания — именно паника и резкие движения чаще всего приводят к полной потере контроля над автомобилем.
…то подъём.
Другая типично зимняя проблема — затяжной обледеневший подъём из двора на главную дорогу. Машина начинает «буксовать» и, несмотря на все ваши усилия, соскальзывает назад. Существуют ли приёмы, позволяющие преодолеть такой участок?
«Ошибка большинства водителей в том, что они действуют по летнему сценарию, — объясняет Игорь Алёхин. — Когда машина на подъёме начинает терять скорость, человек инстинктивно добавляет “газ”. Но если крутящий момент становится выше коэффициента сцепления, колёса начинают буксовать, а автомобиль катится назад. Старые водители говорили: “Подниматься по скользкой дороге нужно внатяг”.
Секрет успеха, по словам эксперта, в тонкой работе с педалью «газа»: «Чтобы проехать сложный участок, нужно не» добавлять газ«, а наоборот — чуть-чуть, на полмиллиметра-миллиметр, приотпустить его, когда чувствуешь, что колёса вот-вот сорвутся в пробуксовку. Как только скорость падает — процедуру нужно повторить. Таким образом, постоянно работая на грани сцепления, есть шанс забраться на обледеневший подъём».
Ключевое значение здесь имеет «чувство автомобиля» — умение слышать момент, когда колёса теряют сцепление, и своевременно реагировать микроскопическим «сбросом газа.».
Этот навык особенно важен для водителей переднеприводных и заднеприводных автомобилей, где риск пробуксовки на льду особенно высок. Отметим, что этот способ сработает, если перед подъёмом удалось разогнаться, чтобы был «запас по газу», чтобы его приотпускать.
Автоматика не панацея.
Многие современные автомобили сегодня оборудованы системами активной безопасности: ABS, ESP, антипробуксовочная система. Но важно понимать — они не отменяют законов физики.
«Электроника срабатывает с небольшим опозданием, когда водитель уже совершил ошибку, а машина начала терять устойчивость / управляемость. Она борется со следствием. Хорошо подготовленный водитель чувствует и предвидит саму причину возникновения опасности и не допускает критических ситуаций. Ни один автомат не заменит полностью живого чутья водителя — того, кто умеет читать дорогу и предвосхищать развитие опасной ситуации», — говорит Алёхин.
При этом тренер подчеркивает: «Системы активной безопасности автомобиля — ваш надежный помощник, но не волшебная палочка. Они могут скорректировать небольшую ошибку, но не спасут от грубого нарушения. Когда вы входите в поворот на неадекватной скорости или делаете резкий манёвр на скользкой дороге, электроника может просто не успеть помочь».