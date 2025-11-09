Лед, снег и нештатные ситуации: как сохранить управление машиной зимой во Владивостоке

«Каждый автомобиль обладает своим уникальным характером, который особенно ярко проявляется на зимней дороге», — объясняет Игорь Алёхин. — «Возьмем, к примеру, Toyota Prius и Aqua — это фактически один и тот же гибридный переднеприводный автомобиль. Здесь нужно быть очень аккуратным с “газом”, потому что крутящий момент высок даже на малых оборотах. В последних моделях неплохая антипробуксовочная система, хотя в первых поколениях — 10-м, 20-м кузове — с этим были проблемы».