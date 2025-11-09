Соскин: Орбан привёз Трампу компромат на Зеленского

Зеленский «разнервничался» из-за встречи президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, заявил экс-советникк бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Орбан наделал делов для Зеленского. Зеленский нервничал, видели его? Чувствовал, что Орбан ему натворит там у Трампа», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube.
По словам Соскина, Орбан мог привезти Трампу «некий компромат» на Зеленского, а также его окружение. Это стало ответом на «оголтелые высказывания Зеленского» в адрес правительства Венгрии с угрозами подорвать энергетическую безопасность.
Напомним, встреча Трампа и Орбана состоялась в Вашингтоне.
Ранее подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что встреча Орбана и Трампа стала «чёрной меткой» для Зеленского.