Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соскин: Орбан привёз Трампу компромат на Зеленского

По словам Соскина, Зеленский «разнервничался» из-за встречи Трампа и Орбана.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский «разнервничался» из-за встречи президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, заявил экс-советникк бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Орбан наделал делов для Зеленского. Зеленский нервничал, видели его? Чувствовал, что Орбан ему натворит там у Трампа», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube.

По словам Соскина, Орбан мог привезти Трампу «некий компромат» на Зеленского, а также его окружение. Это стало ответом на «оголтелые высказывания Зеленского» в адрес правительства Венгрии с угрозами подорвать энергетическую безопасность.

Напомним, встреча Трампа и Орбана состоялась в Вашингтоне.

Ранее подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что встреча Орбана и Трампа стала «чёрной меткой» для Зеленского.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше