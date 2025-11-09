Представитель педагогической династии из ХМАО победила во всероссийской олимпиаде

«Определились лидеры Олимпиады “Педагог- это призвание” 2025», — пишут в перечне победителей, где Анастасия заняла первое место в своей номинации. Педагог представила на конкурс проект «Виртуальный педагогический класс», который помогает старшеклассникам познакомиться с профессией учителя. После прохождения программы более сотни абитуриентов поступили в СурГПУ.