Представитель педагогической династии из ХМАО победила во всероссийской олимпиаде

Преподаватель из Сургута (ХМАО) Анастасия Арасланова победила во всероссийской олимпиаде «Педагог — это призвание». Югорчанка выиграла в номинации «Региональные программы организации и сопровождения деятельности классов психолого-педагогической направленности». Об этом пишут на сайте олимпиады.

Педагог представила на конкурс проект «Виртуальный педагогический класс».

«Определились лидеры Олимпиады “Педагог- это призвание” 2025», — пишут в перечне победителей, где Анастасия заняла первое место в своей номинации. Педагог представила на конкурс проект «Виртуальный педагогический класс», который помогает старшеклассникам познакомиться с профессией учителя. После прохождения программы более сотни абитуриентов поступили в СурГПУ.

Анастасия Арасланова представляет педагогическую династию: ее мать работала школьным учителем, отец — мастером в колледже. Старшая дочь педагога уже преподает в вузе, а средняя продолжает обучение в Сургутском педуниверситете.

Ранее URA.RU сообщало, что педагог-психолог детского сада № 38 «Домовенок» Наталья Лискина из Нижневартовска (ХМАО) одержала победу в номинации «Верность профессии» на региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России». За годы своей профессиональной деятельности воспитательница применяет эффективные методики воспитания и охотно делится своими знаниями с коллегами.